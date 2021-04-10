وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل مساء اليوم لاستعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية

يصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن مساء اليوم السبت إلى إسرائيل، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تسلمت مهامها في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث يبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

القدس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "أوستن سيجري مباحثات غدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي".

كما يبحث أوستن جملة من القضايا على رأسها "برنامج إيران النووي، وما وصف بأنشطة طهران في منطقة الشرق الأوسط، وستهتم هذه المباحثات بالتشاور حول جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب".

وتأتي زيارة أوستن على خلفية احتدام التوتر بين إسرائيل وإيران بعد الهجوم الذي استهدف سفينة (ساويز) الإيرانية في البحر الأحمر قبل بضعة أيام، والذي نسبته مصادر أمريكية إلى إسرائيل.

وقد ترافق الهجوم مع انطلاق المباحثات في فيينا بين إيران والدول العظمى حول التمهيد لعودة الولايات المتحدة للعمل بموجب الاتفاق النووي معها، وهو ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أعلن أن أي اتفاق مع إيران لن يلزم بلاده، مؤكدا معارضة إسرائيل للعودة الأمريكية إلى هذا الاتفاق.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إن "أوستن يصل إلى إسرائيل على متن إحدى طائرات القيادة من طراز بوينغ E-4B التابعة للقوات الجوية الأمريكية والمعروفة باسم (Nightwatch)".

وأضافت الصحيفة أن "الطائرة (75-0125) تعتبر واحدة من أربع طائرات الأكثر تقدمًا التي تم تجهيزها بواسطة هوائي الأقمار الصناعية المتقدم في الجزء العلوي منها. يتم تغليفها في نظام دفاعي لتحييد التأثيرات الكهرومغناطيسية في حالة وجود قنبلة نووية - وبالتالي يجب أن تكون في الهواء كغرفة طيران للحرب والسيطرة في حالة تعرض الولايات المتحدة لهجوم نووي".