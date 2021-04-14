وزراء الناتو يجرون مؤتمرا عبر الفيديو حول أفغانستان وأوكرانيا

أعلن حلف الشمال الأطلسي، أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، سيستقبل اليوم الأربعاء في مقر الحلف في بروكسل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع أوستن للويد، للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الخارجية والدفاع لدول الحلف.