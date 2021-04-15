إيران تعلن عن موعد دخول لقاحها المضاد لفيروس كورونا السوق

قال مساعد شؤون الأبحاث التقنية في معهد رازي للدراسات اللقاحية وإنتاج الأمصال، محمد حسين فلاح، اليوم الخميس، "إنه حسب التقديرات بشأن لقاح "رازي كوف بارس"، يتوقع دخول هذا اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا السوق، بنهاية شهر آب/ أغسطس القادم" .

وأضاف فلاح "إنه بالرغم من ضرورة التريّث حتى ظهور نتائج المرحلة الثالثة من الفحوصات السريرية الخاصة بلقاح "رازي كوف بارس"، لكن المتوقع هو أن يتم توزيع هذا اللقاح بين المواطنين في نهاية آ/ أغسطس القادم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

ويذكر، أن لقاح "رازي كوف بارس"، هو أول لقاح إيراني مضاد لفيروس "كورونا" الذي يتم التطعيم به عبر الحقن واستنشاق الأنف، وقد تم الإعلان عن بدء عملية إنتاج هذا اللقاح وفق معايير الصحة العالمية بمؤسسة رازي المعرفية الايرانية، في 10 مارس/ آذار 2020.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية سابقا أن وباء كورونا في البلاد، وصل إلى 2.39 مليون حالة، بعد تسجيل 25585 إصابة جديدة، وتسجيل 65 ألف و55 حالة وفاة إلى غاية الآن.