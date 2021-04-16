قبل جنازته... ملكة بريطانيا تكشف عن "صورة خاصة" مع الأمير فيليب

حرصت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة، على نشر صورة خاصة تجمعها بزوجها الراحل، الأمير فيليب.

وشارك حساب العائلة المالكة البريطانية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الصورة التي قال عنها: "تود الملكة مشاركة هذه الصورة الخاصة التي تم التقاطها مع دوق إدنبرة في الجزء العلوي من كويلز مويك باسكتلندا في عام 2003".

ولفت الحساب إلى أن من التقط الصورة كونتيسة ويسيكس، صوفي، زوجة الأمير إدوارد، النجل الأصغر لملكة بريطانيا والأمير فيليب.

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وأضاف الحساب الملكي أن "جلالة الملكة والعائلة المالكة يشعرون بالامتنان لجميع رسائل التعزية من جميع أنحاء العالم، وأنهم تأثروا من رؤية وسماع الكثير من الناس وهم يشاركون ذكرياتهم العزيزة مع الأمير فيليب، احتفالا بحياته".