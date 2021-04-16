قبل جنازته... ملكة بريطانيا تكشف عن "صورة خاصة" مع الأمير فيليب

وشارك حساب العائلة المالكة البريطانية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الصورة التي قال عنها: "تود الملكة مشاركة هذه الصورة الخاصة التي تم التقاطها مع دوق إدنبرة في الجزء العلوي من كويلز مويك باسكتلندا في عام 2003".
ولفت الحساب إلى أن من التقط الصورة كونتيسة ويسيكس، صوفي، زوجة الأمير إدوارد، النجل الأصغر لملكة بريطانيا والأمير فيليب.
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وأضاف الحساب الملكي أن "جلالة الملكة والعائلة المالكة يشعرون بالامتنان لجميع رسائل التعزية من جميع أنحاء العالم، وأنهم تأثروا من رؤية وسماع الكثير من الناس وهم يشاركون ذكرياتهم العزيزة مع الأمير فيليب، احتفالا بحياته".
وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عاما الأسبوع الماضي، وستشيع جنازته غدا السبت في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا. وقال البيان إنه "نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".
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