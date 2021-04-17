الاتحاد الأوروبي يعد ورقة تخص وضع لبنان

نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصدر أوروبي مطلع، أن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي تعد ورقة تتضمن خيارات وآراء حول كيفية مساعدة لبنان.

وقال المصدر إن الهدف من الورقة هو رؤية كيفية التعاون بين مختلف الأطراف لمساعدة هذا البلد على الخروج من الأزمة الحالية، فالوضع صعب سياسياً وأصعب اقتصادياً واجتماعياً.

ولاحظ المصدر، أنه من غير المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الموضوع اللبناني خلال الاجتماع يوم الاثنين المقبل، لكن إذا طلبت فرنسا مناقشته، سنعمد إلى ذلك بشكل سريع.

وأكد أن أوروبا لا تزال تحث لبنان على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على مواجهة التحديات ومنع مزيد من الانهيار في البلاد.

يذكر أن فرنسا طلبت الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتخاذ إجراءات "مشددة" تستهدف بعض القادة اللبنانيين، الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وبالتالي يقفون حجر عثرة أمام وصول مساعدات اقتصادية ودعم مالي دولي للبلاد.