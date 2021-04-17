إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم" جديد حول الاتفاق النووي

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن التوصل لتفاهم جديد حول الاتفاق النووي، وأرضية مشتركة بين أطراف الاتفاق، لافتًا إلى أن مفاوضات فيينا بلغت نقطة يمكن فيها العمل على "نص مشترك".

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت إن "هناك تفاهما جديدا آخذا في الظهور حول الاتفاق النووي، وهناك أرضية مشتركة بين الاطراف بشأن الهدف النهائي للمحادثات الجارية في فيينا".

وأضاف أن "المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي وصلت إلى نقطة يمكن فيها العمل على نص مشترك".

وأوضح أن "الوفد الإيراني قدم طلباته فيما يخص الملف النووي ورفع العقوبات ويمكن لذلك أن يكون أساسا جيدا للمفاوضات للوصول إلى وثيقة نهائية".

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، وهدفت إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.