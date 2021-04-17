قائد انقلاب ميانمار يزور هذه الدولة في أول رحلة خارجية

يعتزم رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ، التوجه إلى دولة أسيوية السبت المقبل وذلك في أول رحلة خارجية معلنة له منذ استيلائه على السلطة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت تايلاند، اليوم السبت، أن رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تستضيفها إندونيسيا يوم 24 أبريل/نيسان الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانجرات قال إن عدداً من زعماء "آسيان" العشرة، ومنهم مين أونغ هلاينغ، أكدوا أنهم سيحضرون الاجتماع في جاكرتا.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على "رويترز" للتعليق.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح رئيس المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة بقيادة الزعيمة الديمقراطية أونج سان سو تشي.

وتولت الحكومة المخلوعة السلطة في البلاد على مدى السنوات الخمس الأولى من الحكم المدني والذي جاء بعد قرابة نصف قرن من سيطرة الجيش على مقاليد الحكم.

ويعبر الناس عن غضيهم من عودة الحكم العسكري ويخردون إلى الشوارع يوما بعد يوم للمطالبة بعودة الديمقراطية في تحد لحملات القمع التي تنفذها قوات الأمن والتي سقط خلالها 728 قتيلا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن رابطة مساعدة السجناء.

وأعلن القادة السياسيون بمن فيهم أعضاء البرلمان المنحل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية أمس الجمعة تضم سو تشي وقادة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والأقليات العرقية.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية إنها السلطة السياسية والشرعية وتدعو إلى عتراف دولي بها.

ولم يعلق المجلس العسكري بعد على حكومة الوحدة لكنه قال إنه سيجري انتخابات جديدة في غضون عامين وسيسلم السلطة للفائز.

ويحاول جيران ميانمار تشجيع المحادثات بين المجلس العسكري والحكومة المخلوعة، لكن الجيش لا يبدى اهتماماً كبيراً بذلك.