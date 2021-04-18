الطاقة النووية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أكدت وكالة الطاقة النووية، أن إيران قد بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة في أحد المعامل بمدينة نطنز.

فيينا – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوكالة: "أعلن المدير العام لوكالة الطاقة النووية، رافايل غروسي، في التقرير حول تفتيش والرقابة في إيران للدول الأعضاء، أن الوكالة قد أكدت أن إيران بدأ إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في معمل تجريبي للتخصيب بمدينة نطنز".

هذا وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، مطلع نيسان/أبريل الحالي، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق، ورفع عقوباتها عن إيران.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران

ووسط محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، دشنت إيران، السبت الماضي، عددا من أجهزة الطرد المركزي الحديثة لتخصيب اليورانيوم؛ ما اعتبره البعض بمثابة ضغط من طهران، للإسراع برفع العقوبات عنها.