إعلام: السفير الأمريكي في روسيا يرفض المغادرة رغم توصيات موسكو برحيله

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكي في موسكو، جون ساليفان، رفض مغادرة روسيا، رغم توصيات وزارة الخارجية الروسية له بالتوجه إلى واشنطن للتشاور.

وبحسب موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، فإنه إذا أرادت روسيا أن يغادر سوليفان موسكو، "فيتعين عليها إجباره".

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 16 أبريل/نيسان إن الجانب الروسي أوصى بأن "يتوجه السفير سوليفان إلى عاصمته وإجراء مشاورات مفصلة وجادة هناك".

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية طالت 32 كيانا وشخصية روسية، كما حظرت واشنطن على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية. كما أعلنت أنها ستطرد 10 أشخاص من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية.

من جانبها، أعلنت روسيا اتخاذ إجراءات مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين من البلاد. مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

وذكرت الخارجية الروسية، أنها خفضت عدد تأشيرات الدخول للموظفين الأميركيين المرسلين إلى روسيا للعمل في البعثات الدبلوماسية على أساس قصير المدى إلى 10 فقط، بناء على مبدأ الرد بالمثل، إضافة إلى قرار فرض حظر على توظيف العاملين الإداريين والفنيين في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة من بين مواطني روسيا أو أي دول ثالثة، و فرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين من الإدارة الأمريكية، السابقة والحالية، كما أوصت بمغادرة السفير الأمريكي إلى واشنطن للتشاور.