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    الرئيس الصيني شي جين بينغ

    الرئيس الصيني يوجه رسالة تحدي مبطنة إلى أمريكا وجهود الهيمنة العالمية

    © AFP 2021 / PHILIP FONG
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    دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى تكامل اقتصادي عالمي أكبر وحذر من الانفصال، فيما دعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تجنب "زعامة الآخرين".

    وقال شي في منتدى "بواو حول آسيا": "الشؤون الدولية يجب أن تدار من خلال المفاوضات والمناقشات، ويجب أن تقرر جميع الدول مصير العالم في المستقبل"، دون أن يذكر الولايات المتحدة على وجه التحديد.

    © AFP 2021 / CHRIS STOWERS
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    وأضاف: "يجب ألا تفرض دولة أو عدد قليل من البلدان قواعدها على الآخرين، ولا ينبغي أن يقود العالم بشكل أحادي الجانب لعدد قليل من البلدان"، حسبما نقلت عنه وكالة "بلومبيرغ".

    وفي نقد مبطّن لجهود الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية وحجب صادرات السلع مثل رقائق الكمبيوتر المتقدمة، قال شي: "أي جهد لبناء حواجز وفصل الأعمال ضد مبادئ الاقتصاد والسوق، ويضر الآخرين دون أن يفيد المرء نفسه."

    وقال شي إن

    ما يحتاجه في عالم اليوم هو العدالة وليس الهيمنة. الصين لن تشارك أبدا في سباق تسلح. إقحام الآخرين أو التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين لن يحظى بأي دعم.

    تحدث شي عبر الفيديو إلى أكثر من 2000 مسؤول ورجل أعمال حضروا مؤتمر بواو شخصيًا في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، حضر قادة دول بالإضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأمين عام الأمم المتحدة حفل الافتتاح عبر الفيديو.

    تبذل الصين جهودا منسقة لتحسين العلاقات مع الشركات الأمريكية على وجه الخصوص، ويشارك في المنتدى عدد كبير من المديرين التنفيذيين الأمريكيين، بما في ذلك تيم كوك رئيس شركة "آبل"، وإيلون ماسك رئيس شركة "تسلا"، وستيفن شوارزمان من مجموعة "بلاكستون"، وراي داليو من شركة "بريدج ووتر أسوشيتس".

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