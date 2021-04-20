حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحا للبرلمان بشأن مصر

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن حزب العدالة والتنمية التركي الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، قدم مقترحا للبرلمان بشأن العلاقات مع مصر.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قدم حزب العدالة والتنمية التركي مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا ومصر.

#عاجل | حزب العدالة والتنمية التركي يقدم مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين #تركيا و #مصر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 20, 2021

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، قد أعلن الخميس الماضي عن أن بلاده "سترسل وفدا بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر مطلع مايو/ أيار المقبل"، في إطار مساع لإصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة.

وقال مولود أوغلو، في مقابلة مع محطة إن.تي.في، إن "مصر وجهت الدعوة إلى وفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو لمناقشة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اجتماعا سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات".

وأضاف أنه "حان وقت مناقشة الخلافات مع مصر"، مؤكدا أن "المباحثات ربما تطول، وأن مصر تشكل أهمية بالنسبة للعالم الإسلامي وأفريقيا وفلسطين ونولي أهمية لاستقرارها".

وكان وزير الخارجية التركي أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة مع مصر.

كما تحدث وزيري خارجية تركيا ومصر هاتفيا، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعيها لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين"، مضيفة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.