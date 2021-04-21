بلينكن يعلن عن مساعدات أمريكية لأفغانستان بقيمة 300 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عزم بلاده تقديم مساعدات مالية لأفغانستان.

وقال بلينكن في بيان إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الكونجرس لتقديم 300 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات إنسانية لأفغانستان، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان أن المساعدات "تقدم الآن لإظهار دعمنا الراسخ للشعب الأفغاني".

وأوضح أن التمويل سوف يخصص لعدة مجالات من المساعدات الاقتصادية إلى محاربة الفساد وتمكين النساء.

وأعلن بايدن الأربعاء الماضي أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وبعد يومين ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الخطة المبدئية للانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان تشمل سحب بعض المتعاقدين على الأقل.

وذكرت مجموعة رقابية تابعة للحكومة الأمريكية أن أفغانستان كان فيها حتى أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 18 ألف متعاقد من بينهم ستة آلاف أمريكي وسبعة آلاف من دول أخرى.