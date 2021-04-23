أردوغان: نكافح لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تكافح منذ 19 عاما لتحقيق أهداف مئوية الجمهورية.

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريح أردوغان جاء خلال رفعه أكبر علم تركي على أطول سارية في إسطنبول.

#عاجل | #أردوغان: نكافح منذ 19 عاما لتحقيق أهداف 2023 (مئوية الجمهورية) ونثق أن الاجيال القادمة سترتقي بالبلاد إلى مراتب أعلى عبر رؤية 2053 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 23, 2021

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تكافح منذ 19 عاما لتحقيق أهداف 2023 (مئوية الجمهورية)، وبأنه، بشكل شخصي، يثق في أن الأجيال القادمة سترتقي بالبلاد إلى مراتب أعلى عبر رؤية 2053.

وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على سعي بلاده جاهدة لتنمية وتعزيز قوة الجمهورية التركية التي ستكمل عامها الـ100 قريبا.

سبق أن أعلن أردوغان، الجمعة الماضية، أن تركيا تسعى لأن تبدأ في يونيو/ حزيران المقبل ببناء أول جسر فوق قناة إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الرئيس التركي أردوغان الذي قال إن "وزيري التوسع العمراني والنقل يعكفان على إيجاد شركة لتكون مسؤولة عن تشييد الجسر الجديد".

وأضاف أردوغان، قائلا: "مشروع القناة قد يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية".

ومن المقرر أن يربط مشروع القناة، الذي يواجه معارضة سياسية قوية، بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبا وسيحول نصف إسطنبول الغربي إلى جزيرة.

#عاجل | #أردوغان: نسعى جاهدين لتنمية وتعزيز قوة جمهوريتنا التي ستكمل عامها الـ100 قريبا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 23, 2021

وجاءت هذه الخطوة بعد عام من طرح تركيا أول مناقصة لإعادة بناء جسرين تاريخيين في أكبر مدنها، حيث من المقرر حفر قناة إسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترا بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936، تنص على حرية المرور عبر مضيق البوسفور للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، لكنها تضع قيودا على عبور السفن الحربية لهذا المضيق.