وزير الخارجية الإيراني يبدأ غدا جولة خارجية تشمل قطر والعراق

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعید خطیب زاده، أن وزير الخارجیة محمد جواد ظریف سيبدأ غدا، الأحد، جولة خارجية تشمل قطر والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، اليوم، قوله إن "ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين".

وأوضح زادة أن "زيارة ظريف إلى قطر والعراق تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها".

وتأتي زيارة الوزير ظريف إلى قطر بعد نحو شهرين من زيارة قام بها نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إيران، حيث سلم رسالة من أمير قطر تميم بن حمد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

جدير بالذكر أن الدوحة أبدت استعدادها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن ملف إيران النووي، وأيضا استعدادها للعب دور رئيسي وفعال في تحقيق "تعاون شامل بالمنطقة".

ورحبت طهران بدعوة الدوحة للحوار الشامل بين دول الخليج وطهران واستعداد الدوحة للوساطة بين الطرفين.

وبالنسبة إلى العراق فتأتي زيارة ظريف إلى العراق بعد أقل من أسبوعين على زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، حيث استقبله ظريف وأكد له احترام إيران استقلال وأمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة، مرحبا بدور بغداد البناء في العلاقات الإقليمية.

كما زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إيران في شباط/فبراير الماضي، حيث ناقش تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. وأكد حسين آنذاك أن العلاقات بين بغداد وطهران "ممتازة".