مسيرة حاشدة لكسر قيود العزل العام وسط لندن

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة مناهضة لإجراءات العزل العام في وسط لندن، معلنين تحديهم للقيود التي تفرضها الحكومة على التجمعات خلال جائحة كورونا.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن منظمي المسيرة أطلقوا عليها اسم "اتحدوا من أجل الحرية".

ولفتت الوكالة إلى أن مناوئي العزل العام يرون أن قيود كورونا لا ضرورة لها وأنها تعد انتهاك لحقوق الإنسان.

ويعارض المشاركون في المسيرة التطعيمات وارتداء الكمامات وبطاقات التلقيح المسماة جوازات السفر الصحية.

ورغم أن شرطة لندن لم تعلن عدد المشاركين في المسيرة، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أن عدد من شاركوا فيها يقدر بعشرة آلاف شخص.

ولفتت الوكالة إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا هتافات "الحرية" و"اخلع كمامتك"، ورفع بعض منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها "لا لجوازات سفر اللقاحات" و"العزل يقتل"، بينما لم يضع معظمهم كمامات، في حين قال متحدث باسم شرطة المدينة إنه لا علم لديه بشأن احتجاز محتجين.