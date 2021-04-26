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    تقرير: رغم الجائحة... ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي 2.6% في 2020

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    كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 2.6 في المئة إلى 1.98 تريليون دولار، على الرغم من إعادة تخصيص بعض أموال الدفاع لمكافحة وباء كورونا.

    جاء هذا في تقرير صادر عن المعهد، نشره على موقعه الرسمي اليوم الاثنين.

    توقيع صك الاستسلام الألماني الذي بموجبه تعلن الهدنة وتنهي الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وأحد أهم شروطه حل الحزب النازي، برلين 8 مايو/ آيار 1945
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    وأظهر التقرير أن أكبر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري خلال العام الماضي هي أمريكا والصين والهند وروسيا وبريطانيا، على الترتيب.

    وتشكل هذه الدول معا 62 في المئة من الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم.

    وذكر دييجو لوبيز دا سيلفا، الباحث في المعهد ببيان "يمكننا القول بشيء من اليقين إن الجائحة لم يكن لها تأثيرا كبيرا على النفقات العسكرية العالمية في 2020".

    في الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب وباء كورونا، بلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي متوسطا عالميا قدره 2.4 في المئة في 2020 ارتفاعا من 2.2 في المئة في 2019.

    وعلى الرغم من ذلك، أعادت بعض الدول مثل تشيلي وكوريا الجنوبية توجيه جزء من إنفاقها العسكري المخطط لمكافحة وباء فيروس كورونا.

    وأنفقت عدة دول أخرى، بينها البرازيل، أقل بكثير من ميزانياتها العسكرية الأولية لعام 2020.

    ووصل الإنفاق العسكري الأمريكي إلى نحو 778 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4.4 في المئة عن 2019.

    وشكلت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر ميزانية عسكرية في العالم، 39 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020.

    وكانت 2020 السنة الثالثة على التوالي من النمو في الإنفاق العسكري الأمريكي بعد سبع سنوات من التخفيضات المتواصلة.

    وجاء الإنفاق العسكري الصيني في المركز الثاني بما يقدر بنحو 252 مليار دولار في 2020 بزيادة بلغت 1.9 في المئة عن العام الذي سبقه.

    وتزايد الإنفاق العسكري الصيني على مدى 26 عاما متتالية، وهي أطول سلسلة زيادات مستمرة لأي دولة وفقا لقاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

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