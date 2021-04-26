مصادر: مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بنيجيريا

قتل ما يزيد عن 30 جنديا، في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصادر.

ونقلت "رويترز"، اليوم الاثنين، عن المصادر ذاتها أن 33 جنديا قتلوا في الهجوم الذي استهدف أمس الأحد القاعدة الواقعة في بلدة ماينوك بولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وتقع ماينوك على بعد حوالي 55 كيلومترا من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

وذكر ثلاثة جنود وساكن محلي أن المهاجمين هاجموا القاعدة، ثم انسحبوا في مواجهة ضربات جوية.

ويعتقد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى فرع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في المنطقة.

وخلال هذا العام، قتل عشرات الجنود والمدنيين مع تزايد انعدام الأمن في أنحاء نيجيريا.

وقال متحدث عسكري في اتصال هاتفي إن القوات المسلحة ستصدر بيانا حول الحادث ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقبل أكثر من شهر بقليل، قُتل حوالي 30 جنديا في أربعة هجمات شنها مسلحون في شمال شرق نيجيريا.