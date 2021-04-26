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    صحيفة: قوارب الحرس الثوري الإيراني تضايق سفينتين أمريكيتين في الخليج

    © AP Photo / Vahid Salemi
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    أعلن مسؤولون في البحرية الأمريكية، أن مجموعة من القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني ضايقت سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل في وقت سابق من هذا الشهر في الخليج.

    راجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020
    © AFP 2021 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
    طيران إيراني مسير يحلق بالقرب من حاملة طائرات أمريكية في الخليج... فيديو
    وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "قوارب الحرس الثوري اقتربت نحو 50 متراً من السفينتين الأمريكيتين بالخليج، مؤكدة أن إحدى السفينتين أجرت مناورة دفاعية لتفادي الاصطدام.

    وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن "طاقم السفينتين الأمريكيتين أطلقا تحذيرات عقب الحادثة في الخليج، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في 2 أبريل/ يسان الثاني مع إعلان بدء مفاوضات فيينا.

    وكانت وسائل إعلام إيرانية، نشرت يوم الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطائرات مسيرة إيرانية، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج. ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه تحليق طائرات مسيرة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.

    ​وقالت الوكالة في تعليقها على مقطع الفيديو: "4 طائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، ويظهر لقطات مقربة على سطح السفينة".

    وهدد الحرس الثوري الإيراني، في الأول من إبريل الجاري، القوات الأمريكية، بعد إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج، بقوله إن قواته قادرة على ضرب وتدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة بلحظة واحدة.

    وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، في مقابلة مع التليفزيون الإيراني، إنه "رغم امتلاك الأمريكيين للقوة إلا أن حرس الثورة تعلموا كيف يحاربونهم وبإمكانهم ضربهم وتدمير دفاعاتهم، وتوجيه ضربة شديدة لهم، عبر إطلاق 500 صاروخ في آن واحد بنحو لا يمكن تعويض خسارتهم".

    وتناول حاجي زادة "مناورات الرسول الأعظم"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى للمناورات في نسختها الـ15، هي بمثابة عمليات محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو".

    ولفت إلى أنه "في هذه المرحلة من المناورات التي جرت تمّ تدمير الدفاعات الجوية للعدو بواسطة منظومة الطائرات المسيّرة، وبعد لحظات تمّ إطلاق الصواريخ لتدمير مواقع العدو الأساسية"، موضحاً أن "الصواريخ التي استخدمت في المرحلة الأولى من المناورات هي طراز جديد من الصواريخ البالستية المزودة برؤوس حربية منفصلة ورادار، كما أنها تستغرق وقتاً أقل من سابقاتها في التحضير والإطلاق".

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