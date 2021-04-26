البرازيل توافق على الإنتاج المحلي للقاح "سبوتنيك V"

أكدت السلطات البرازيلية أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، آمن، ووافقت على إنتاجه محليا، بينما وصل عدد الدول التي سجلت هذا اللقاح في وقت سابق إلى 61 دولة.

مكسيكو – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة العلوم البرازيلية أن "اللجنة الفنية الوطنية للأمن التابعة لوزارة العلوم والتقنيات والابتكارات البرازيلية، وافقت على الإنتاج التجاري للقاح المسمى "غام-كوفيد-فاك"، في إشارة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 أغسطس/ آب، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ووصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم، حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 في المئة.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الروسية بالقاهرة، يوم 22 أبريل/ نيسان 2021، قالت فيها إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أظهر فعالية بنسبة 97.6 في المئة بناء على تحليل بيانات الإصابات بفيروس كورونا، الذين تم تطعيمهم بجرعتي اللقاح في روسيا.

ويتميز اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بكفاءته العالية وموثوقيته العالمية التي تقرها الجهات المنظمة للقاحات في العالم، وكان له دور كبير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في الـ 19 من أبريل/ نيسان 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 في المئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6 في المئة).