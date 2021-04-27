أمريكا وإسرائيل تشكلان فرقة عمل لمواجهة خطر الصواريخ الإيرانية فائقة الدقة

وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، على تدشين مجموعة عمل للتركيز على التهديد المتنامي الذي تشكله الطائرات المسيرة الإيرانية وكذلك الصواريخ الموجهة بدقة.

وذكر البيت الأبيض، وقت متأخر من مساء اليوم، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق على التهديد الكبير الذي يشكله "السلوك العدائي" لإيران، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

جاء ذلك، خلال اجتماع لمسؤولين من البلدين، عقد في واشنطن، حيث ناقش الطرفان "مخاوفهم الجادة" بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني، والتهديد الذي تمثله طهران في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

واتفق مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في اجتماعهما، على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات لتركيز الانتباه على التهديد المتزايد من إيران "التي توفر طائرات بدون طيار وصواريخ دقيقة التوجيه لحلفائها".

وعقدت المحادثات في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوى العالمية وإيران جولة ثالثة من الاجتماعات في فيينا بهدف إعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

في وقت سابق اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص إلى إيران لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت بساكي للصحفيين: "أعتقد أن روب مالي في طريقه إلى المنطقة أو هناك الآن للمشاركة في جولة إضافية من المفاوضات".