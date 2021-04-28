البرلمان الأوروبي ينقلب على "التيار الشمالي-2"ويدعو لوقفه

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى وقف تنفيذ مشروع أنابيب نقل الغاز الروسي إلى القارة العجوز المعروف باسم "التيار الشمالي-2".

بروكسل - سبوتنيك. وجاء في مشروع القرار البرلماني المتوقع اعتماده يوم غد الخميس، عقب نتائج الجلسة المكتملة: "البرلمان الأوروبي يصر على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل اعتماده في مجال الطاقة على روسيا ويدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى وقف استكمال خط أنابيب "التيار الشمالي-2"

وقرارات البرلمان الأوروبي بشأن القضايا الدولية ليست ملزمة. ومع ذلك، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى الاستماع إلى رأي النواب.

ويلقى المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لبيع غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا. وتؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية.