قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق على تسجيلات ظريف بشأن سليماني

علق قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي بدا فيه منتقدا تصرفات وسياسات قاسم سليماني.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، قال سلامي ، اليوم الأربعاء، إنه "لولا الشهيد سليماني وقوة القدس لكان "داعش" اليوم هالة عالمية... والجميع يعلم أن الدبلوماسية الخالية من منطق القوة ليست سوى كلمات".

وتابع "الشهيد سليماني سعى لترسيخ مصالح إيران وتعزيزها وسخر الدبلوماسية لخدمة الميدان العسكري، وأن فلسفة قوة القدس حالت دون تفكك مكونات العالم الإسلامي ووقفت بوجه العالم الاستكباري".

وأضاف "قوة فيلق القدس في الحرس الثوري أفشلت استراتيجية العدو ولم تسمح له بتحويلها إلى انتصار ميداني.. وفيلق القدس في الحرس الثوري لم يسع للتضحية بمصالح وأمن إيران لحساب دولة أخرى".

وكانت وسائل إعلام عدة قد تداولت تسجيلا صوتيا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحدث فيه عن عدد من الملفات شملت قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، إلى جانب روسيا وقضية الاتفاق النووي.

وأشار ظريف، خلال التسجيلات، إلى فرض سليماني شروطه على ظريف في بعض الملفات، أبرزها التفاوض بشأن الملف السوري.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، أن التسريبات كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.