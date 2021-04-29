بوتين: نأمل في التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بـ"التيار الشمالي 2"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك الكثير من التكهنات حول مشروع "التيار الشمالي 2"، وأن هذا يعد محاولة لمنافسة غير عادلة، معربا عن أمله في التغلب على الصعوبات المحيطة بهذا المشروع.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين خلال لقاء مع رجال أعمال فرنسيين، عبر الـ"فيديو كونفرانس" اليوم الخميس: "جار تنفيذ مشروعات مشتركة معروفة في جميع أنحاء العالم، مثل بناء مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال "يامال" و"أركتيك - 2"، إضافة إلى مد خط أنابيب "التيار الشمالي 2".

وتابع: "نحن نعلم أن هناك أنواعا كثيرة من التكهنات السياسية حول هذا المشروع، لكني أود التأكيد مرة أخرى على أن هذا مشروع اقتصادي بحت لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي".

وقال الرئيس الروسي إن "هناك الكثير من الأحاديث حول المشروع مرتبطة، في رأيي، بالدرجة الأولى بمحاولات المنافسة غير العادلة في السوق الأوروبية"، مضيفا: "بالطبع تستخدمها قوى سياسية مختلفة، تعتقد أن الكهرباء تنتج من قابس الكهرباء مباشرة، لكن أحدا لا يعرف كيف تصل إلى هناك".

وأعرب بوتين عن أمله في التغلب على كل الصعوبات المحيطة بهذا المشروع.