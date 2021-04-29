تقرير: 157 مليار دولار إنفاق العالم على لقاحات كورونا حتى 2025

ذكرت بيانات صحية أصدرتها شركة آي.كيو.في.آي.إيه هولدنغز الأمريكية لل اليوم الخميس، أن إجمالي الإنفاق العالمي على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 يتوقع أن يبلغ 157 مليار دولار بحلول 2025 بفعل برامج التطعيم الجماعي المستمرة و"الجرعات التنشيطية" المتوقعة كل عامين.

وقالت الشركة، التي توفر بيانات وتحليلات لقطاع الرعاية الصحية إنها تتوقع أن تشمل الجولة الأولى من التطعيم ضد كوفيد-19 نحو 70% من سكان العالم بحلول نهاية 2022. وذكر التقرير أنه من المرجح أن تكون هناك جرعات تنشيطية كل عامين، استنادا إلى بيانات حالية بشأن مدة تأثير اللقاحات. وفقا لـ "رويترز".

وقال موراي أيتكن نائب رئيس الشركة إنه من المتوقع أن يكون الإنفاق على اللقاحات هو الأعلى هذا العام إذ سيبلغ 54 مليار دولار في ظل حملات التطعيم الضخمة في أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينخفض في نهاية المطاف إلى 11 مليار دولار في 2025، حيث ستؤدي زيادة المنافسة وحجم الإنتاج إلى خفض الأسعار.

وذكرت الشركة أن الإنفاق المتوقع على لقاحات كوفيد-19 يمثل اثنين بالمئة من إنفاق متوقع بنحو سبعة تريليونات دولار على كافة أدوية الوصفات الطبية خلال المدة الزمنية المذكورة.