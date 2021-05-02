آلاف الصينيين يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان لأول مرة منذ بداية الجائحة... فيديو

حضر آلاف الصينيين، أمس السبت، افتتاح مهرجان "ستروبيري" الموسيقي في مدينة ووهان الصينية.

وفي ظروف سادها الدفء في اليوم الأول من عطلة عامة بمناسبة عيد تستمر خمسة أيام، رقص المحتفلون وتعالت صيحاتهم فرحا عند اعتلاء بعض من الفنانين والفرق المفضلة لديهم خشبة المسرح، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

LOOK: Thousands of fans attend a performance of a rock band at the Strawberry Music Festival during Labour Day holiday in Wuhan, Hubei Province, China on May 1, 2021.



Photos by Tingshu Wang/Reuters https://t.co/Vp7vhM8gUy pic.twitter.com/p3w0Fqafr8 — Rappler (@rapplerdotcom) May 2, 2021

​ومثل هذا المهرجان عودة الحياة إلى ووهان بعد اضطرارها للتواصل عبر الإنترنت فقط العام الماضي بسبب قيود "كوفيد-19".

It's music time! Wuhan's Strawberry Music Festival, set for May 1 and 2 this year, began Saturday as scheduled, being the first outdoor music festival the city held after it managed to control the epidemic. pic.twitter.com/1mLA5QqtrF — BRISL (@BRI_SL) May 2, 2021

​وقال ممثل عن المنظمين لرويترز إنه تم فرض قيود على الأعداد هذا العام مضيفا أن نحو 11 ألف شخص حضروا يوم السبت. ووضع بعض المتفرجين كمامات في حين لم يستخدمها الكثير منهم.

وعاش الناس في ووهان التي ظهر فيها "كوفيد-19" لأول مرة أكثر من شهرين تحت القيود الصارمة التي سببها أول عزل عام في العالم بسبب فيروس كورونا. وبعدها، وطبقا للبيانات الرسمية أصبحت المدينة خالية تماما من الفيروس.