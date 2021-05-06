جبهة الوفاق التشادية المعارضة: نأمل رفع مستوى اتصالاتنا مع روسيا

أعرب المستشار السياسي لرئيس المقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد موسى مولي عن أمل الحركة في رفع مستوى الاتصالات مع روسيا، مناشدا قادة العالم "برفع الظلم" عن الشعب التشادي، ومناشدا فرنسا بتغيير سلوكها تجاه تشاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مولي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "اتصالاتنا مع الدول اللاعبة في المنطقة كروسيا مهمة للغاية، هذه الاتصالات لم ترتق للمستوى المطلوب، ولكن نأمل في أن نرفع مستوى الاتصالات في المستقبل القريب".

وأضاف مولي "نحن نناشد كل الأحرار العقلاء شرقا وغربا الوقف مع شعب تشاد في رفع الظلم عنه، كذلك نناشد القادة في كل من روسيا والاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار للوقوف في صف شعبنا ورفع الظلم عنه".

وحول الدور الفرنسي في تشاد، قال مولي "أوصلنا صوتنا برسالة واضحة لفرنسا الداعمة للمجلس العسكري غير الشرعي في البلاد، والنظام البائد"، مضيفا "نأمل أن تغير فرنسا من سلوكياتها تجاه تشاد وشعوب أفريقيا بشكل عام".

وأكد مولي أن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي ليس الغاية الأساسية للجبهة، وإنما غايتهم تغيير النظام كليا في البلاد، مؤكدا أن الحركة تعتزم التقدم نحو العاصمة نجامينا في الوقت المناسب.

وقال مولي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن "المعارضة ليست لديها حسابات شخصية، والصراع مع الرئيس ديبي ليس شخصيا، وإنما صراعنا مع النظام الحاكم وتوجهه السياسي الإداري والاقتصادي والقضائي والبرلمان".