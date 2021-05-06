مجموعة السبع: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع، التزامهم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأعربوا عن ترحيبهم بالمناقشات الجوهرية بين المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة.

جاء ذلك، وفقا للبيان الختامي، لمحادثات لندن، التي أجريت مساء أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن المجموعة وصفت الإجراءات الإيرانية الأخيرة بخصوص رفع معدلات تخصيب اليورانيم بأنها تطورات خطيرة للغاية.

وأشار البيان إلى أن طهران ليس لديها متطلبات مدنية ذات مصداقية تستدعي تلك الدرجة من المخاطر.

ولفت إلى أن مجموعة السبع أكدت دعمها لأعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة والتحقق بما يساعد في ضمان امتثال إيران تجاه التزاماتها المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.