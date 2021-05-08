250 قتيلا من "طالبان" و37 من الجيش الأفغاني خلال مواجهات متواصلة منذ أمس

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 250 عنصرا من حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، خلال حملات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أعلنت حركة "طالبان" أنها قتلت 37 من عناصر الجيش في هجوم للحركة على 4 نقاط تفتيش بولاية وردك وسط البلاد.

كابول - سبوتنيك. وبحسب بيان للدفاع الأفغانية، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قُتل 250 من مقاتلي طالبان وأصيب 106 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن والدفاع".

وأوضح البيان أن "العمليات العسكرية جرت ضد طالبان في مقاطعات ننغرهار ولغمان وغزني وقندهار وأوروزغان وهرات وفرح وهلمند وبغلان".

وأوضحت الوزارة أنه في ولاية بغلان شمالي البلاد "شنت القوات الأفغانية، بدعم من القوات الجوية، الليلة الماضية عملية مشتركة لاستهداف مسلحي طالبان في إقليم بغلان، ما أسفر عن مقتل 25 إرهابيا وإصابة 12 آخرين".

إلا أن طالبان أعلنت في بيان "أن نقطة تفتيش أمنية رئيسية في إقليم بغلان قد دمرت، ما أسفر عن مقتل 9 جنود واعتقال 5 آخرين أحياء".

وفي ولاية باكتيكا شرقي البلاد، ذكر بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية أن "طالبان هاجمت نقطتي تفتيش في منطقة سيروزا الليلة الماضية، وواجهت رد فعل قوي من قوات الأمن الوطني".

وأضاف البيان أن "17 مسلحا، بينهم قائد عسكري لطالبان قتلوا وأصيب 7 آخرون في القتال، فيما قتل جنديان وأصيب خمسة آخرون في الاشتباك".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري.