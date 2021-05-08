13 قتيلا على الأقل في حصيلة أولية لانفجار قرب مدرسة غرب كابول

قتل نحو 13 شخصا اليوم في انفجار وقع أمام مدرسة غربي العاصمة الأفغانية، حسبما ذكر شهود عيان لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت.

موسكو - سبوتنيك. وقال الشهود إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار أمام مدرسة سيد الشهداء بحي داشت برجي بالدائرة 13 غرب كابول.

وذكر متحدث وزارة الداخلية، طارق آريان، على (تويتر) أن 35 شخصا نقلوا للمستشفيات جراء الانفجار الذي وصفه بأنه "جريمة إرهابية كبرى".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" المتشددة؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في شباط/فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.