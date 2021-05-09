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    اسكتلندا تسعى للاستقلال عن بريطانيا وحرب سياسية تختمر في الخفاء

    © Sputnik . Alexey Filippov
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    قال الحزب الوطني الاسكتلندي، اليوم الأحد، إن فوزه الساحق في انتخابات برلمان أدنبرة كان أساسًا لاستفتاء جديد على الاستقلال، على الرغم من معارضة لندن، الأمر الذي قد يشعل حربا سياسية.

    بينما شن الحزب الوطني الاسكتلندي حملته بناء على وعود بإجراء تصويت جديد، عارضت الخطوة حكومة المملكة المتحدة - التي يجب أن تمنح الإذن القانوني لذلك - مما أثار مخاوف من معركة سياسية وقانونية مطولة، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

    قصر وستمنستر
    © flickr.com / كيوكو إسكاميلا
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    الآن يقول أعضاء الحزب إن حصتهم المتزايدة من المقاعد، أقل بمقعد واحد عن الأغلبية الإجمالية البالغة 65 مقعدا، تمنحهم تفويضًا للاستفتاء الثاني، بعد التصويت بـ "لا" في أول تصويت على استقلال اسكتلندا في عام 2014.

    شددت وسائل الإعلام الاسكتلندية على الأداء القوي للحزب الوطني الاسكتلندي، لكن الصحف في جميع أنحاء المملكة المتحدة كان لها وجهة نظر مختلفة، حيث أعلنت صحيفة "صنداي تلغراف" أن الحزب الذي تقوده الوزيرة الأولى، نيكولا ستورجون، حصل على أقل من الأغلبية.

    وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي في خطاب فوزها إن وستمنستر الآن "ليس لديها مبرر ديمقراطي" لرفض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وقالت لـ"بي بي سي"، يوم الأحد: "آمل أن أقود اسكتلندا إلى الاستقلال".

    وأضافت أنه سيكون من "العبث والشائن" أن يؤدي الاستفتاء إلى خلاف قانوني في المحكمة العليا، كما يمكن أن يحدث إذا عرقلته وستمنستر وأقر البرلمان الاسكتلندي تشريعاته الخاصة.

    فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن استفتاء 2014، حيث صوت 55 في المئة بـ "لا" يجب أن يكون مرة واحدة في كل جيل.

    وأضاف جونسون، يوم السبت، أن هدف الحزب الوطني الاسكتلندي من إجراء استفتاء ثان كان "غير مسؤول ومتهور"، بينما كتب رسالة عامة إلى نيكولا يطلب منها "العمل معا" في فريق المملكة المتحدة.

    أخبرت نيكولا "بي بي سي" أنها تعتقد أن حكومة المملكة المتحدة في نهاية المطاف لن تقف ضد الاستفتاء لأن هذا سيظهر على أنه عدم احترام لحقوق الاسكتلنديين الديمقراطية.

    وقالت: "هذا يعني أن حكومة المحافظين رفضت احترام الرغبات الديمقراطية للشعب الاسكتلندي".

    يوم الأحد، سعى وزير بريطاني رفيع المستوى مايكل جوف إلى التقليل من أهمية الصراع المتصاعد.

    رئيسة وزراء اسكتلندا
    © REUTERS / POOL
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    وأصر في تصريحاته على أنه بالنسبة لجميع قادة المملكة المتحدة بما في ذلك نيكولا، فإن الأولوية هي التعافي من جائحة فيروس كورونا، وادعى أن البلاد لم يكن لديها الوقت الآن لإجراء "محادثة مطولة حول الدستور".

    وردا على سؤال حول ما إذا كان سيسمح لاسكتلندا بمغادرة المملكة المتحدة، قال: "بالطبع يتم ذلك، من خلال استفتاء قانوني يسمح للناس بالاختيار".

    مع دعم الخضر الاسكتلنديين أيضا للاستفتاء، أصبح لدى إدنبرة الآن أغلبية أقوى من السياسيين المؤيدين للاستقلال عن ذي قبل، مع ــ 72 مقعدا من أصل 129.

    وقالت الدكتورة لين بيني القارئة في السياسة بجامعة أبردين لوكالة "فرانس برس" إن "المشكلة الفورية هي أن حكومة المحافظين في وستمنستر ستقول لا على المدى القصير".

    وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لديها صلاحية منح أو رفض الاستفتاء على الرغم من الجدل حول الحقوق الديمقراطية، مضيفة: "لديك في الأساس حكومتان تجتمعان معًا في نوع من ازدحام السجل الديمقراطي ومن الصعب جدًا رؤية كيف سيتم حل ذلك".

    في لهجة تتسم بالتحدي والصدام، قالت نيكولا، الأسبوع الماضي: "لن يوقف أحد الاستفتاء الجديد الذي تنوي البلاد إجراءه للاستقلال عن المملكة المتحدة، إن المحاكم وحدها هي التي يمكنها منع إجراء استفتاء آخر للاستقلال، لا جونسون ولا حكومتهم يمكنهم منعنا".

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