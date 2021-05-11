وزير الدفاع الإسرائيلي: تم توجيه ضربات عنيفة لغزة وهذه هي البداية فقط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه ضربات عنيفة لغزة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا كثيرة وهذه هي البداية فقط.

القدس- سبوتنيك. وقال غانتس في تصريحات بثها التلفزيون وبجانبه رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس أركان الجيش إنه "تم توجيه ضربات عنيفة لغزة ولدينا أهداف كثيرة وهذه هي البداية فقط وسنعمل على إعادة الهدوء والأمن لمواطنينا ولمدة طويلة".

فيما قال نتنياهو "كلنا سننفذ تعليمات الأجهزة الأمنية وتعليمات الدخول للملاجئ، فالمعركة ستأخذ وقتا طويلا"، مضيفا "نواصل ضرب حماس والجهاد الإسلامي بكل قوتنا وهما سيدفعان ثمنا باهظا".

من جهته، أعلن رئيس أركان الجش الإسرائيلي افيف كوخافي: "نعمل بكل قوة وحزم ووجهنا ضربات لـ 500 هدف في غزة"، منوها بأن "الغارات التي شنت على غزة قتل خلالها عشرات المخربين ودمرنا الكثير من البنى التحتية التابعة لمنظمات إرهابية".

ولفت كوخافي إلى أن "المنظمات الإرهابية في غزة ستدفع ثمنا باهظا، والجيش على استعداد تام لتوسيع العمليات في غزة ومصممون على توجيه ضربات قوية للمنظمات الإرهابية هناك".

ومن جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت هجوما "بصواريخ ثقيلة" استهدفت مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بشكل مباشر.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان "الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها كتائب القسام لتل أبيب وضواحيها نُفذت بصواريخ العطار الثقيلة، وقد استهدفت إحدى الرشقات مطار "بن غوريون" بشكل مباشر".

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وعسقلان، في ظل التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.