أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا الوضع في فلسطين

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها الوضع في فلسطين.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية :"أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، نوقشت خلالها القضايا المتعلقة بالأحداث في فلسطين".

وأضاف البيان: "أكد أردوغان أن على المجتمع الدولي أن يلقن إسرائيل درسا قويا، ولهذا الغرض ستواصل تركيا مبادراتها جميع المستويات".

وأكد أردوغان على أهمية تطابق وجهات نظر روسيا وتركيا بشأن الأحداث في القدس.

وجاء في الوثيقة أن:"شدد أردوغان على أهمية تدخل مجلس الأمن الدولي وإصدار تعليمات حاسمة وواضحة لإسرائيل لوقف الهجمات بهدف منع المزيد من التصعيد للأزمة".

كما تم التطرق إلى مسألة توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى تركيا.

وقال البيان: "خلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بتزويد تركيا بلقاح سبوتنيك V".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة؛ ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية بلغت 97.6% حسب تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات، التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6%) والصندوق الروسي للاستثمار المباشر.

يذكر أنه تمت الموافقة على استعمال لقاح "سبوتنيك-V" الروسي في 64 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة. ويحتل اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي تلقاها المنظمون.