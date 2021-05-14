إسرائيل ترصد 140 صاروخا انطلقت من غزة نحو أراضيها

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساء اليوم الجمعة، تم رصد نحو 140 عملية إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك. وبهذا الشأن، أفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بإطلاق دفعة صواريخ باتجاه عسقلان ويد مردخاي وبلدات إسرائيلية عدة في غلاف غزة.

وبدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مدينة سديروت بـ5 صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الجمعة، أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى استهداف مسؤول كبير بمنظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر، محذرة من استمرار هذه الممارسات.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف "العدوان الإسرائيلي كي لا تخرج الأمور عن السيطرة"، بحسب قولها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسحب جميع المستوطنين والجنود الإسرائيليين من القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

كما دعت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، وأطراف الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفقاً أحكام القانون الدولي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في القدس، اليوم الجمعة، عن وصول هادي عمرو المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى القدس لبحث التصعيد في المنطقة.