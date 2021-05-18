وزير الخارجية الصيني يقترح استضافة محادثات بين الأطراف الأفغانية

اقترح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأفغاني حمد الله محب، إجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية في الصين.

موسكو -سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، "الجانب الصيني مستعد لتوفير جميع الظروف لعقد مفاوضات أفغانية، بما في ذلك تهيئة الظروف لعقد مفاوضات في الصين".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت يوم الثلاثاء الماضي، إن موسكو تدعو حركة "طالبان" والسلطات الأفغانية إلى إنهاء العنف في البلاد في أقرب وقت ممكن.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"ـ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري، وتأكيد إدارة الرئيس أشرف غني على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.