ترامب يحصل على تمويل يفوق المليار دولار مقابل ناطحة سحاب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه حصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مقابل بناء ناطحة السحاب الخاصة به في "بنك أوف أمريكا" في سان فرانسيسكو، من دون تحديد الجهة المانحة.

وقالت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في تغريدة عبر "تويتر" إن "ترامب أعلن في بيان أنه تم الاتفاق على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار على الأصل المعروف باسم مبنى بنك أمريكا (555 شارع كاليفورنيا) في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ومعدل الفائدة نحو 2%"، وفقا لـ " RT".

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" أن المستثمرين اشتروا سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في صفقة وصفت بأنها "تتماشى مع صفقات برج المكاتب الحديثة الأخرى".

New statement from Trump. Doesn't identify the lender: "A loan of $1.2 billion has closed on the asset known as the Bank of America Building (555 California Street) in San Francisco, CA. The interest rate is approximately 2%. Thank you!" — Maggie Haberman (@maggieNYT) May 20, 2021

ويمتلك ترامب 30 في المئة من المبنى في سان فرانسيسكو الذي تملك شركة "Vornado Realty Trust" أغلبيته. وبحسب "بلومبيرغ"، فإن هذا المبنى من بين أطول المباني في المدينة وهو يمثل نحو ثلث ثروة ترامب البالغة 2.3 مليار دولار.

وقالت شركة "Vornado "إن "هذا القرض يحل محل قرض سابق قيمته 533 مليون دولار يحمل فائدة بمعدل 5.10%، وكان من المقرر أن يستحق في سبتمبر 2021".

وجاء هذا القرض بعد أن علقت عدة بنوك علاقتها بترامب في أعقاب هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، احتماليات محاكمته جنائيا، بقوله إنه يتعرض حاليا للهجوم والاعتداء من قبل نظام سياسي فاسد.

ويواجه ترامب وعائلته احتمالا متزايدا، لتوجيه تهم جنائية، بعد أن قال المدعي العام في ولاية نيويورك إنه يعمل مع محققي مانهاتن في تحقيقه بالمعاملات التجارية للرئيس السابق.