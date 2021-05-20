الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقريرا بشأن إيران خلال أيام

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام.

وذكرت الوكالة في بيان: "تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم"، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في 21 فبراير/ شباط "لا يزال ساريا".

وتابعت: "سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس محافظي (الوكالة) في الأيام المقبلة"، وفقا لـ "رويترز".

وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، أن تمديد الاتفاقية الفنية بشأن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيسهم في نجاح المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.