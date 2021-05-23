ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيء بمقاطعة قانسو الصينية إلى 20 قتيلا

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم عندما ضرب طقس شديد البرودة، يوم السبت، خلال إقامة ماراثون جبلي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وحسبما ذكر مسؤولون بالحكومة المحلية، اليوم الأحد، في إفادة صحفية إن ثمانية أصيبوا بجروح طفيفة حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت بكين (0000 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، بحسب رويترز.

وقال المسؤولون إنه قرابة ظهر يوم السبت، ضرب البرد والأمطار المتجمدة والعواصف قسمًا جبليًا كان يقام فيه الماراثون الجبلي، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد.

وأقيم السباق لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلا) صباح يوم السبت في غابة يلو ريفر ستون، وهي موقع سياحي خلاب في محافظة جينغتاى التابعة لمدينة بايين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، أنه حتى يوم الأحد، تأكدت سلامة 151 مشاركا بينهم الجرحى، من أصل 172 شخصًا شاركوا في السباق.

وقالت شينخوا إن درجات الحرارة انخفضت مرة أخرى خلال الليل بسبب تضاريس المنطقة وتضاريسها المعقدة، مما يجعل البحث والإنقاذ أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق، أمس السبت، أفادت شينخوا، بمقتل 16 شخصا خلال الماراثون الجبلي بمقاطعة قانسو.