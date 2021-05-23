جرحى في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إيران

أصيب 9 أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان وسط إيران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى.

ولفت عبيدي، إلى أنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 03:26 فجر اليوم، موضحا أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، وأن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

وأعلنت السلطات الإيرانية، منذ أيام، وقوع انفجار وحريق هائل في مصنع للكيماويات بمدينة قزوين شمالي البلاد، مشيرة إلى أنه "تم تدمير أحد حظائر المصنع بشكل كامل"، فيما لم تذكر سبب الانفجار أو الحريق.

وقالت إيران، منذ عدة أشهر، إن "انفجارا وقع في منشآتها النووية المهمة "نطنز" كان عملا تخريبيا نفذته إسرائيل"، وتعهدت بالانتقام للهجوم الذي بدا أنه أحدث فصول حرب تدور في الخفاء منذ وقت طويل، معتبرة أن "الهدف من العمل هو استهداف قدرات إيران النووية".