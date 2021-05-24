بلجيكا تقترح فرض عقوبات على الطيران المدني في بيلاروسيا

اقترح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على قطاع الطيران المدني في بيلاروسيا بعد حادث طائرة "ريان إير" في مينسك.

وقال دي كرو في خطاب نقلته قنوات تلفزيونية محلية، إن "حياة أكثر من 100 مواطن أوروبي تعرضت للتهديد، وهذا عمل غير مسبوق، لا يمكننا قبوله".

وتابع: "في رأيي، من الضروري النظر في فرض عقوبات على الطيران المدني".

ووفقا للوزير دي كرو، فإن "القيود قد تؤثر على الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا، فضلا عن استخدام المجال الجوي لهذا البلد".

وختم دي كرو خطابه بأنه "من غير المقبول تعريض حياة المواطنين الذين يسافرون من عاصمة أوروبية إلى دولة أخرى للخطر، سنعتمد عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا".

وفي وقت سابق، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن "قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، في قمة بروكسل العقوبات ضد بيلاروسيا، لكنه لم يحدد نوع القيود المحتملة".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك".

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.