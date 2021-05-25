أزمة طائرة "رايان إير"... بايدن يدين الحادث وشركات أوروبية تعلق الرحلات

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حادثة هبوط طائرة تابعة لشركة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها، داعيا إلى الإفراج عنه فورا، لافتا إلى أنه أصدر تعليماته لاتخاذ تدابير بشأن الحادث .

واشنطن - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض عن بايدن قوله: إن "إجبار بيلاروسيا طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت تقوم برحلة بين دولتين للاتحاد على الهبوط في مينسك، واحتجاز المدون المعارض على متنها، رومان بروتاسيفيتش، يعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير الدولية".

وفي سياق متصل، قرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات طيران بيلاروسيا عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

كما توجه القادة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بالدعوة لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات سيتم فرض عقوبات عليهم بأسرع ما يمكن.

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي بالإفراج فورا عن الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا وضمان حرية التنقل لهما، كما دعو للتحقيق في هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، ومنها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروسيا.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية، متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من يوم الأحد، الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسياية، أن "مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك".