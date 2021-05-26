بايدن: العقوبات الأمريكية على بيلاروسيا قيد التنفيذ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن "العقوبات الأمريكية على بيلاروسيا قيد التنفيذ"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حولها.

واشنطن - سبوتنيك. وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير.

وكان بايدن أعرب عن إدانته "بأشد العبارات" لحادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروسيا للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ "محاسبة" المسؤولين عن ذلك.

وتتجنب شركات الطيران العالمية على نحو متزايد، التحليق في المجال الجوي لبيلاروسيا، بعد ادعاءات بأن البلاد أجبرت طائرة تابعة لخطوط "ريان إير" على الهبوط لاعتقال صحفي معارض على متنها.

الحادث أثار موجات غضب وردود فعل عالمية، حيث تعتبر هذه الواقعة واحدة من أندر وقائع اعتراض الطائرات المدنية، والتي قد تؤثر على أعمال الشركات التي تعاني بالفعل من قيود السفر الناجمة عن الجائحة.

بدأت الواقعة عندما هبطت طائرة "ريان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، يوم الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروسيا على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من داخل طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.