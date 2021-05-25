أغضب العالم... ما تداعيات حادث طائرة "ريان إير"؟

تتجنب شركات الطيران العالمية على نحو متزايد، التحليق في المجال الجوي لبيلاروسيا، بعد ادعاءات بأن البلاد أجبرت طائرة تابعة لخطوط "ريان إير" على الهبوط لاعتقال صحفي معارض على متنها.

الحادث أثار موجات غضب وردود فعل زلزالية عالمية، حيث تعتبر هذه الواقعة واحدة من أندر وقائع اعتراض الطائرات المدنية، والتي قد تؤثر على أعمال الشركات التي تعاني بالفعل من قيود السفر الناجمة عن الجائحة.

بداية الحادث

بدأت الواقعة عندما هبطت طائرة "ريان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، يوم الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروسيا على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من داخل طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة في الغرب الذي سارع لانتقاد مينسك، والتي نفت بدورها إجبار الطائرة على الهبوط أو تحويل مسارها، وقال قائد القوات الجوية البيلاروسية إنه تم توثيق جميع بيانات مراقبة المجال الجوي ويمكن تقديمها إلى وسائل الإعلام، مؤكدا أن الطائرة كانت في طريقه للهبوط.

من جانبه، قال مدير إدارة الطيران في وزارة النقل والاتصالات في الجمهورية، أرتيوم سيكورسكي، إن المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام بأن الطائرة تعرضت للتهديد باستخدام صواريخ جو - جو لا تتوافق مع الواقع.

ردود فعل غاضبة

على الفور، أعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حادثة هبوط طائرة تابعة لشركة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها، داعيا إلى الإفراج عنه فورا، ولافتا إلى أنه أصدر تعليماته لاتخاذ تدابير بشأن الحادث.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، يجب أن يدفع ثمنا غاليا لإجباره طائرة تجارية على الهبوط في روسيا البيضاء من أجل اعتقال صحفي معارض كان على متنها.

كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إن كندا تدرس خيارات لفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا بسبب حادثة الطائرة، مضيفا: "سلوك نظام بيلاروسيا فظيع وغير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".

فيما دعت وزارة الخارجية الروسية، الغرب إلى الامتناع عن الكيل بمكيالين والابتعاد عن الانفعالات العاطفية لتقييم الوضع حول طائرة "رايان إير" بالتعاون مع سلطات الطيران في بيلاروسيا.

وفي سياق متصل، قرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات طيران بيلاروسيا عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

واقترح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، فرض عقوبات على قطاع الطيران المدني في بيلاروسيا بعد حادث طائرة "ريان إير" في مينسك.

فيما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم السماح بتصعيد التوتر بشأن حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "ريان إير" في مطار مينسك.

حركة الطيران

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقف حركة الطيران مع بيلاروسا، اعتبارا من يوم الغد السادس والعشرين من أيار/ مايو الجاري، على خلفية حادث هبوط طائرة "راين آير" في مينسك.

وحث وزير النقل الفرنسي، جان بابتيست دجيباري، الخطوط الجوية الفرنسية على عدم التحليق فوق أجواء بيلاروسيا، فضلا عن إعلانه تعليق جميع تصاريح رحلات شركة الطيران الوطنية لبيلاروسيا "بيلافيا" إلى فرنسا.

وأعلنت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات التي عبرت أو تخطط لعبور المجال الجوي البيلاروسي.

كما أصدرت بريطانيا تعليمات للطائرات البريطانية بتجنب الأجواء البيلاروسية بينما قررت أوكرانيا وقف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وفوق بيلاروسيا.

وقررت بعض شركات الطيران، ومنها "لوفتهانزا" الألمانية و"كي إل إم" الهولندية و"آنا" اليابانية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروسيا. كما غيرت الخطوط الجوية السنغافورية، مسارات رحلاتها لتتوقف عن استخدام المجال الجوي فوق سماء بيلاروسيا.

ما تأثير ذلك؟

أصبح هذا الحدث الموضوع الرئيسي لقمة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، مما دفع القادة إلى حث شركات الطيران التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها على تجنب المجال الجوي البيلاروسي وحظر شركات الطيران في البلاد من الاتحاد الذي يضم 27 دولة.

ما يقرب من 2500 طائرة تجارية تحلق فوق بيلاروسيا كل أسبوع، وفقا لموقع "Eurocontrol"، الذي يراقب الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي. هذا الرقم أقل من المعتاد بسبب تأثير الوباء على السفر الجوي.

يمكن رصد عدد قليل من الطائرات وهي تحلق فوق بيلاروسيا على موقع "FlightRadar24" لتتبع الطائرات، بعد ظهر اليوم الثلاثاء - مثل رحلة طيران شرق الصين من شنغهاي إلى مدريد أو طائرة إيروفلوت متجهة إلى مينسك من موسكو.

تقع بيلاروسيا على طريق يربط بين أوروبا وآسيا، لكن شركات الطيران لديها العديد من الطرق الأخرى التي غالبا ما تُستخدم عندما يفرض الطقس تغييرات على الرحلة.

وقال طيار رحلات بعيدة المدى لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن هويته، إن تحويل الرحلات الجوية "سيزيد أوقات الرحلات وسيتطلب المزيد من الوقود وساعات صيانة أكثر".

لكن الطيار قال إنه لا يزال من الممكن إيجاد طرق بديلة على الرغم من الوضع في المنطقة، مضيفا أن عمل "القرصنة من قبل الحكومة البيلاروسية أثار غضب الطيارين".

فيما قال متحدث باسم خطوط "آنا" اليابانية إن تجنب بيلاروسيا سيكون له "عواقب محدودة لأن هناك العديد من خيارات الطرق".

اليوم الثلاثاء، استغرقت رحلة من كييف إلى فيلنيوس على متن شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة "ويز إير" ساعة و32 دقيقة، مقارنة بـ57 دقيقة يوم الخميس الماضي، حيث كان عليها أن تطير حول بيلاروسيا عبر بولندا.

الخطوط الجوية البيلاروسية الحكومية "بيلافيا"، التي لديها 30 طائرة، تشغل ما يقرب من خُمس الرحلات البالغ عددها 2500 رحلة التي تستخدم المجال الجوي البيلاروسي كل أسبوع.

وطارت عشرون رحلة جوية من وإلى مطارات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، بينما استخدمت العشرات المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"Eurocontrol".

قطع هذه الخطوط يشكل ضربة مالية أخرى للبلاد، حيث تخسر الإيرادات من الرسوم التي تدفعها شركات الطيران للتحليق فوق البلاد، ناهيك عن العقوبات وردود الفعل المحتملة للسياسيين الغربيين تجاه بيلاروسيا مثل تبادل طرد الدبلوماسيين مع لاتيفيا.