روسيا تزود "يونيسف" بـ 220 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اتفاقية لإمدادها بـ 220 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، والذي سيصبح ممكنا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان الصندوق، "تم توقيع اتفاقية مع صندوق الطوارئ الدولي للطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسف) لتزويده بـ 220 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المكون من جرعتين "سبوتنيك V" لتطعيم 110 ملايين شخص".

وأضاف البيان أن "الاتفاقية مع (يونيسف) بشأن اللقاح ستوسع مساحة الوصول إلى اللقاحات وتلبية الطلب عليها في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وأشار فيرشينين، إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V".

كما أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا" أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث يبلغ عدد سكان الدول التي تم تسجيل اللقاح الإجمالي فيها أكثر من 3.2 مليار نسمة.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.