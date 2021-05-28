وفاة مذيعة "بي بي سي" بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت شبكة "بي بي سي" وفاة مقدمة البرامج الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية ليزا شو، بعد إصابتها بجلطات دموية إثر تلقيحها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب موقع "BBC"، قالت عائلتها في بيان إنها "أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع من تلقيها لقاح أسترازينيكا".

Thank you for your kindness in remembering our amazing colleague, Lisa Shaw.



Today we dedicated a special programme remembering and celebrating Lisa, and we tried to include as many of your memories as we could.



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وأضافت أنها "شعرت بالتعب والمرض الشديدين بعد أيام قليلة من تلقيها اللقاح".

وأشارت إلى أنها توفيت في مستشفى "رويال فيكتوريا" في نيوكاسل الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية ونزيف.

وكانت المذيعة البالغة 44 عاما قد انضمت للعمل في راديو BBC منذ عام 2016.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن "فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس "كورونا" المستجد تزداد مع ارتفاع سن متلقي الجرعة، وهي لا تزال تفوق مخاطره".

وأوضحت الوكالة الأوروبية في بيان لها، أن "دراسة جديدة أظهرت أنّ فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن، وأن هذه الفوائد لا تزال تفوق المخاطر"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لوكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت الوكالة إنه "عادة ما تكون الآثار الجانبية الأكثر شيوعا خفيفة أو معتدلة وتتحسن في غضون أيام قليلة، وأخطر الآثار الجانبية هي حالات نادرة جدا من حالات تجلط الدم غير العادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، والتي تشير التقديرات إلى حدوثها لشخص واحد من كل 100 ألف شخص تم تطعيمهم، ويجب على الناس طلب المساعدة الطبية إذا كانت لديهم أعراض".

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللجنة قامت بتحليل فوائد اللقاح وخطر حدوث جلطات دموية غير عادية مع انخفاض الصفائح الدموية لدى مختلف الفئات العمرية في سياق معدلات الإصابة الشهرية.

واعتبرت النسبة منخفضة عند معدل (55 حالة لكل 100 ألف شخص) ومتوسطة (401 لكل 100 ألف شخص) ومرتفعة (886 لكل 100 ألف شخص).

وقد أكدت الوكالة سابقا، أن "جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا للقاح، مشيرة إلى أن اللقاح فعال في محاربة جائحة فيروس كورونا في مقابل انخفاض مضاعفاته الجانبية".