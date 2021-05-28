نصيحة من الأمير تشارلز للمتعافين من كورونا... مارسوا هذه الرياضة

اقترح ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، على الأشخاص الذين يكافحون من أجل العودة إلى صحتهم الكاملة بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد أن يمارسوا رياضة اليوغا.

وفي بيان مصور، اليوم الجمعة، أمام ندوة الرعاية الصحية واليوغا الافتراضية، التي تحمل عنوان "العافية بعد كوفيد"، قال ولي العهد على ما يبدو إن الأطباء يجب أن يعملوا مع "أخصائيي الرعاية الصحية التكميلية" من أجل "بناء خارطة طريق للأمل والشفاء" بعد (كوفيد-19)، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال الأمير تشارلز: "لقد أكد هذا الوباء أهمية التأهب والمرونة والحاجة إلى نهج يعالج صحة ورفاهية الفرد كله كجزء من المجتمع، والذي لا يركز فقط على الأعراض وحدها".

وتابع: "وكجزء من هذا النهج، يمكن أن تساهم اليوغا العلاجية المدروسة في الصحة والشفاء من كورونا. فاليوغا بطبيعتها ممارسة يسهل الوصول إليها وتوفر للممارسين طرقًا لإدارة التوتر وبناء المرونة وتعزيز الشفاء".

وأشار الأمير تشارلز إلى أن أولئك الذين حضروا الندوة كانوا يطمحون إلى "مساعدة أولئك الذين يعانون من المعاناة النفسية والتحديات الجسدية لفترات طويلة من كوفيد".

وأضاف: "عندما نعمل معا من أجل مصلحة مشتركة، يمكننا البناء على أفكار بعضنا البعض، وربما بناء خارطة طريق للأمل والشفاء".

وتطرق ولي عهد بريطانيا خلال الندوة التي شاركت في تنظيمها مؤسستا "Yoga In Healthcare Alliance" و"Give Back Yoga Foundation" إلى تجربته الخاصة مع الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في شهر مارس/ آذار لماضي، فقال للحاضرين:

"يبدو أنني أفلت من العقاب تماما، لكن هذا لا يسري ولسوء الحظ على ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

والأمير تشارلز الذي عرف عنه حبه "لليوغا" ليس هو المعجب الوحيد بالرياضة داخل العائلة المالكة البريطانية، إذ سبق وأن صرحت زوجته كاميلا "بأن اليوغا تجعلك أقل تيبسا وأكثر ليونة"، كما تم تصوير نجله دوق كامبريدج الأمير وليام وهو يقوم بوضعيات اليوغا.

وفي عام 2019، قال أمير ويلز إن اليوغا "أثبتت آثارها المفيدة على كل من الجسم والعقل" ، وقدمت "فوائد اجتماعية هائلة" تساعد في بناء "الانضباط والاعتماد على الذات والرعاية الذاتية".