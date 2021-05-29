روحاني عن فوز الأسد بولاية رابعة: خطا الشعب السوري خطوة مهمة في تقرير مصيره

هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس السوري، بشار الأسد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على ولاية رابعة.

وقال روحاني في بيان نشر على موقع إلكتروني للرئاسة الإيرانية، بحسب وكالة "رويترز": "أهنئكم من قلبي على إجراء الانتخابات بنجاح وإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية".

وتابع الرئيس الإيراني: "خطا الشعب السوري خطوة مهمة في تقرير مصيره وازدهار سوريا بهذا الإقبال الكبير والاختيار الحاسم".

وأمس الجمعة، هنأت الخارجية الإيرانية سوريا حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات السورية وانتصار الرئيس بشار الأسد.

وقالت الخارجية في البيان: "إن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري هي خطوة مهمة لإرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة الإعمار والازدهار في هذا البلد".

وأضافت: "إن جمهورية إيران الإسلامية، مع احترامها لقرار الشعب السوري، تدعم حق الشعب السوري في تقرير المصير ومستقبل ذلك البلد دون أي تدخل خارجي".

وتابعت: "إيران تهنئ الرئيس الأسد والشعب السوري الصامد على انتصارهم الحاسم في هذه الانتخابات".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.