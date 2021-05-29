الجيش الأفغاني يعلن مقتل 210 عناصر من "طالبان" في الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 210 عناصر من حركة "طالبان" المتشددة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية في عمليات أمنية استهدفت أماكن تواجد الحركة في عدة ولايات.

كابول - سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، قُتل 210 من عناصر طالبان وجرح 95 واعتقل 3 آخرون في عمليات أمنية واشتباكات مع قوات الدفاع والأمن".

وأوضحت أن تلك العمليات "جرت في ولايات ننغرهار ولغمان وخوست وغزني ولوغار وباكتيكا وزابل وبادغيس وسار إي بول وغور وفارياب وبلخ وجوزجان وهلمند وبغلان وبدخشان وقندوز".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي تصعيد المواجهات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية، بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، مطلع الشهر الجاري؛ وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.