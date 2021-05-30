روحاني: مستمرون في دعم المتضررين من كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لحماية المتضررين من فيروس كورونا "كوفيد 19"، رغم كل القيود.

ونقلت "وكالة إرنا"، اليوم الأحد، عن الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية أن تصريحات روحاني جاءت خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد لمراجعة الإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من كورونا، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس في العام الماضي الإيراني.

وتابع روحاني:

إن الحكومة بذلت قصارى جهدها لدعم المتضررين من العائلات والشركات الصناعية، على الرغم من القيود المالية وقلة عائدات النقد الأجنبي، وستواصل القيام بذلك.

وبحث الرئيس الإيراني خلال الاجتماع، التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء وتوريد السلع الأساسية والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي لدعم إنتاج وتوريد هذه السلع.

سبق أن أعلنت إيران حظر التنقل بين محافظاتها بداية من يوم الأربعاء القادم ولمدة 6 أيام، وذلك في إطار إجراءاتها لمنع تفشي وباء كورونا.

وعن طبيعة تفشي الوباء قال روحاني إنه "يشهد منحى تنازليا مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، ما عدا 3 محافظات في جنوب وجنوب شرق البلاد التي تشهد مناطق فيها الحالة الحمراء، شديدة الخطورة".

وتمنى روحاني أن تشهد إيران انتخابات رئاسية بلا نقاط حمراء تخص وباء كورونا، قائلا: نأمل بأن نعبر من هذه الظروف خلال الأسبوع الجاري كي لا تكون لنا أي نقطة حمراء في موعد الانتخابات الرئاسية، في الـ 18 من يونيو/ حزيران".

وفيما ناشد الرئيس الإيراني مواطنيه الالتزام بالتوصيات الصحية، كشف عن أن نسبة الالتزام بها بلغت 67%، مؤكدا أنها نسبة غير مقبولة، ويجب أن تكون أعلى من 80 و 90%.

وعن لقاح كورونا الإيراني قال روحاني إنه "سيدخل إلى السوق في غضون الأسابيع القادمة".