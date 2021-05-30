القضاء الإيراني يحذر مرشحي الانتخابات الرئاسية من تجاوز "الخطوط الحمراء"

حذّرت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، من "تجاوز الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية".

وقال مدعي عام طهران علي القاصي مهر، إن "المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم"، مؤكدا أنه على العكس "سنهتمّ بهم بحزم"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وحذر علي مهر، من شن أي هجوم على سمعة السلطة القضائية، التي يعتبر رئيسها المحافظ إبراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، "قائمة المرشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في ايران"، مشيرة إلى أن القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية.

وحسب الأسماء التي نشرتها وكالة "فارس"، فقد تم "استبعاد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي".

وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.