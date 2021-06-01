أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا قبيل اجتماع "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" اليوم، وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم آب ارتفاعا قدره 56 سنتاً، أو 0.9 في المئة إلى 69.88 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 في المئة إلى 67.33 دولاراً للبرميل، بحسب "السومرية نيوز".

ومطلع أبريل/ نيسان 2020، اتفق تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.

واستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا، بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس "كورونا"، ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي قرر تجمع "أوبك +" زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يوليو/تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.